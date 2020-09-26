إسرائيل تعين سفيرا جديدا في الأردن

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قرارا بتعيين إيتان سوركيس سفيرا جديدا لإسرائيل في الأردن. وأفاد الإعلام العبري، بأن الإعلان عن قرار التعيين جاء في تغريدة نشرتها الوزارة، على موقعها الرسمي عبر "تويتر". يشار إلى أن سوركيس يتولى حاليا منصب المبعوث الخاص لشؤون المياه في قسم الشرق الأوسط، وتولى عدة مناصب في الخارجية الإسرائيلية، كما سبق له العمل بالسفارة لدى الأردن.

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