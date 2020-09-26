قرقاش يعلق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تقديم رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف ​مصطفى أديب​ استقالته من منصبه اليوم السبت. وكتب قرقاش عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرر".

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