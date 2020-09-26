وليامز : اتفاق ليبيا يمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يوما للمغادرة

أكدت المبعوثة الأممية لليبيا، ستيفانى وليامز، أن ما يحدث فى ليبيا يعد انتهاكًا لسيادتها، وأن منسوب السلاح الذى يدخل إلى ليبيا يوميًا غير مقبول، مضيفة أن دخول القوات الأجنبية والمرتزقة إلى ليبيا يتواصل.





وفى تصريحات لشبكة "العربية" الإخبارية، قالت ويليامز إن الاتفاق فى ليبيا سيمهل القوات الأجنبية والمرتزقة 90 يومًا للمغادرة، مؤكدة على الحاجة إلى عملية سياسية عاجلة لإنقاذ ليبيا، وأن الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية فى ليبيا. وأضافت المبعوثة الأممية، أنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزى فى العاصمة طرابلس.

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