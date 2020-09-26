عاجل .. اشتباكات بين عناصر من الجيش اللبنانى ومسلحين شمال البلاد

وفى سياق آخر، أعلن الجيش اللبنانى، مساء أمس الجمعة، إلقاء القبض على المشتبه به فى قتل 4 جنود، فى وقت سابق هذا الشهر خلال عملية مداهمة.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قتل الجنود الأربعة فى أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوى، المشتبه به فى تورطه فى مقتل عنصرين أمنيين ونجل رئيس البلدية فى بلدة كفتون، شمال لبنان، فى 21 أغسطس الماضى.
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