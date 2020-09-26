قرقاش : لا يستوى منطق الدول مع الميليشيات .. درس عربى يتكرر

انتقد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، منطق المليشيات الإرهابية بالمنطقة العربية الذى يقدم مصالحه على حساب الدول، مشددًا على أنه "لا يستوى منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربى يتكرر".





وجاءت تغريدة وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء اللبنانى المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد أديب أن اعتذاره يرجع إلى أن التوافق الذى قبل على أساسه مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية لم يعد موجودًا، فى إشارة لتمسك الثنائى الشيعى "حزب الله وحركة أمل، بمنصب وزير المالية والوزراء الشيعة، بما يتعارض مع المبادرة الفرنسية.

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