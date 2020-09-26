أنقرة تواصل عدوانها.. قصف تركى جديد على دهوك فى العراق

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قال المصدر، إن "المدفعية التركية قصفت سلسلة جبل خامتير المطل على ناحية دركار الحدودية مع تركيا شمالى قضاء زاخو"، مضيفًا أن القصف تسبب بإحراق مساحات زراعية واسعة فى المنطقة.

وتكثف تركيا من هجماتها البرية والجوية والمدفعية على المناطق الحدودية فى إقليم كردستان منذ منتصف يونيو الماضى، ما تسبب فى وقوع خسائر بشرية ومادية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق عمليتين ضد أعضاء حزب العمال الكردستانى شمالى العراق، حيث يتوصل القصف التركى على حدود كردستان.

واستدعت وزارة الخارجية السفير التركى مرتين، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رفضًا لتلك العمليات. كما دعت الرئاسة العراقية، فى بيان، تركيا إلى "إيقاف الانتهاكات التى تطال السيادة الوطنية نتيجة العمليات العسكرية المتكررة، وخرقها للأجواء التى ذهب ضحيتها عدد من المدنيين العزل".