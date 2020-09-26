الكويت : وفاتان و 758 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن تسجيل وفاتين و758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليصبح العدد الإجمالى 597 وفاة و103199 إصابة.

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