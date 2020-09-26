الصحة العراقية : تسجيل 4270 إصابة جديدة بكورونا و68 حالة وفاة

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه تم فحص 17 ألفا و769 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم، ليكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض فى العراق 2 مليون و180 ألفا و316 نموذجا.

وأضافت، أنه تم تسجيل 3652 حالة شفاء لهذا اليوم ليصل إجمالى حالات الشفاء إلى 276 ألفا و918 حالة بنسبة شفاء 80%.

وتابعت الوزارة، أن إجمالى الإصابات فى عموم العراق بلغ 345 ألفا و969 حالة منها 60 ألفا و116 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و547 حالة فى العناية المركزة، لافتة إلى أن إجمالى حالات الوفاة وصل إلى 8 آلاف و935 حالة.