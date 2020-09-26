تراجع الإصابات .. الجزائر تسجيل 160 حالة جديدة بكورونا

وقال فورار، فى مؤتمره الصحفى اليومى، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 50 ألفا و914 مصابا، و1711 حالة وفاة، بعد تم تسجيل 160 حالة إصابة جديدة، فى أقل حصيلة يومية للإصابات منذ أشهر، و4 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 35 ألفا و756 حالة.
وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 26 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وكانت السلطات الجزائرية قد خففت حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا فى 18 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 30 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية سبتمبر الجارى.
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