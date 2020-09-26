سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين - فيديو 

أفاد مراسلنا في سوريا، بأن سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مدينة رأس العين الجنوبي قرب محطة للمحروقات وصالة للأفراح، مخلفة عددا من القتلى والجرحى.

وأشار مراسلنا إلى أن فرق الدفاع المدني وسيارات الإسغاف هرعت إلى مكان الانفجار.

وأكدت المعلومات الأولية سقوط 7 قتلى بينهم طفلان نتيجة الانفجار، وعدد كبير من الجرحى.