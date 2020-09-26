أعلن التحالف العربي يوم السبت، تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين بمحافظة صنعاء.
وقال التحالف العربي حسب قناة 'الإخبارية' السعودية إنه "طلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، مشددا على أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين".
وجدد التحالف التأكيد على التزامه بتدمير قدرات الحوثيين النوعية، مشيرا إلى أن "تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي".
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت فيديو قالت إنها عملية استهداف لموقع منظومة الدفاع الجوي في صنعاء.
وأظهر الفيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف لموقع منظومة الدفاع الجوية الحوثية في المحافظة اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي حوثية بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.