عاجل .. ماكرون يعقد مؤتمرا صحفيا غدا حول لبنان

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، فى وقت سابق من اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك فى أعقاب اجتماع عقده مع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون.

وقال أديب، إن اعتذاره عن التشكيل يأتى بسبب عدم استجابة الكتل السياسية لشروطه الخاصة بعدم تسييس التشكيل، مؤكدًا أنه مع وصول جهوده إلى مراحلها الأخيرة تبين له أن التوافق لم يعد موجودًا.