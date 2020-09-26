الجيش اليمنى : الحوثيون مستمرون فى استهداف الأعيان المدنية بأسلوب ممنهج 

أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى اليمنى العميد عبده مجلى، أن ميليشيات الحوثى الانقلابية مستمرة فى استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابى ممنهج يتحدى القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، على خلفية استهداف الميليشيات للأحياء السكنية فى مدينتى مأرب وتعز بالصواريخ والمدفعية أثناء الاحتفالات بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة.





وأضاف مجلى، حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية اليوم السبت "إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية الصواريخ والطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ على الأعيان المدنية فى مدينتى مأرب، وتعز؛ أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بعضهم جراحاتهم خطيرة، علاوة على إلحاق أضرار بمنازل المواطنين"، مؤكدا أن هذه جرائم حرب لن تمر دون عقاب.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات التى تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها فى حماية المدنيين.