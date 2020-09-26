30 وفاة و461 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالى ارتفع إلى 4655 وفاة، و316405 إصابات، موضحة أن عدد الحالات التى لا تزال تتلقى الرعاية الطبية بلغ 11730 منها 1035 حالة حرجة.

وأشارت إلى تسجيل 769 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين الإجمالى إلى 316405 أشخاص.