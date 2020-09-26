وأضافت فى تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك: "أود أن أنوه إلى أن الأطراف الليبية المشاركة فى المحادثات قد حددت أنه فى حال تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإنه يجب أن تغادر هذه القوات والمرتزقة البلاد فى غضون 90 يوما وتحت إشراف الأمم المتحدة".
واستطردت "كما أننا نأمل من الدول الأعضاء أن تتقيد بالتزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر السلاح فى ليبيا".
وفيما يتعلق بدور دول الجوار قالت "لمسنا قناعة حقيقية لدى دول الجوار التى زرتها مؤخرا مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وعدد من العواصم الأوروبية أن الحل فى ليبيا سياسيا وليس عسكريا – وهذا أمر مهم للغاية".
وتابعت: "نأمل أن تسهم كل دول الجوار فى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة والأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حلول توافقية شاملة للمشكل الليبى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبعوثة الأممية : حل الميليشيات فى ليبيا أحد بنود حوار لجنة 5+5 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.