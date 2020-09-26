المبعوثة الأممية : حل الميليشيات فى ليبيا أحد بنود حوار لجنة 5+5

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن البحث فى مصير المرتزقة والقوات الأجنبية فى ليبيا أحد البنود فى حوار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالإضافة إلى البنود الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وحل الميليشيات، وإعادة تأهيل ودمج المسلحين فى المؤسسات الأمنية.





وأضافت فى تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك: "أود أن أنوه إلى أن الأطراف الليبية المشاركة فى المحادثات قد حددت أنه فى حال تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فإنه يجب أن تغادر هذه القوات والمرتزقة البلاد فى غضون 90 يوما وتحت إشراف الأمم المتحدة".

واستطردت "كما أننا نأمل من الدول الأعضاء أن تتقيد بالتزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر السلاح فى ليبيا".

وفيما يتعلق بدور دول الجوار قالت "لمسنا قناعة حقيقية لدى دول الجوار التى زرتها مؤخرا مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وعدد من العواصم الأوروبية أن الحل فى ليبيا سياسيا وليس عسكريا – وهذا أمر مهم للغاية".

وتابعت: "نأمل أن تسهم كل دول الجوار فى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة والأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حلول توافقية شاملة للمشكل الليبى".