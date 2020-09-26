وليامز : الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسى فى ليبيا

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفانى وليامز، إن السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسى الليبى الحالى هو من خلال الحوار والحلول الوسط التى من شأنها أن تؤدى إلى تسوية سياسية شاملة.





وقالت وليامز فى تصريحات لـ سبوتنيك: "من الواضح أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسى الحالى هو من خلال الحوار والحلول الوسط التى من شأنها أن تؤدى إلى تسوية سياسية شاملة.. ونحن نترك لليبيين، من خلال حوارهم السياسى المباشر الذى نقوم بتسييره، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، أن يقرروا الأولويات التى تناسبهم". وأضافت: "ومن خلال مشاوراتى مع العديد من الليبيين فى الأسابيع الماضية، هناك رأى لعدد كبير جدا من الناس يطالب أولئك الذين يشاركون فى الحوار السياسى أن يخرجوا من مضمار المنافسة أو يتعهدوا بعدم الترشح أو قبول أى منصب رفيع فى الدولة خلال المرحلة الانتقالية أو الفترة التحضيرية التى تسبق الانتخابات، وأعتقد أن هذا مبدأ يستحق أن تدعمه الأمم المتحدة وتطلبه من المشاركين فى الحوار".

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