5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والإجمالى 7462

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية السبت أنه تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة الموريتانية السبت أنه تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالى الاصابات فى البلاد إلى 7462 إصابة. وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية أن حالات الشفاء الإجمالى تصل إلى 7070 شخصا ووصل الوفيات 161 وفاة فى حين يتابع 231 علاجهم فى المستشفيات.

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