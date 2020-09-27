رئيس الحكومة التونسية يحدد موقفه من الإغلاق الشامل

وقال المشيشى فى تصريح إعلامى اليوم السبت إنه "فى صورة تفشى وباء كورونا، يمكن أن نصل إلى مرحلة الغلق الجزئى لبعض المناطق، على غرار المعتمديات المصنفة ساخنة".
وشدد المشيشى على أنه "لا مجال فى الوقت الحالى للعودة إلى الحجر الصحى الشامل، مشيرا إلى أن الحكومة عملت "منذ انتشار فيروس كورونا على تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والصحية وهو الأمر الذى تعمل به مختلف بلدان العالم".
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