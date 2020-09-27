العراق يكشف عن تفاهمات لفتح خط بري مع مصر عبر الأردن

كشفت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن وجود تفاهمات أولية لفتح خط بري جديد إلى مصر عبر الأردن.

وقال مدير عام الشركة كريم كاظم في تصريح صحفي: "نأمل أن تعود الخطوط البرية للعمل بعد رفع حظر الجائحة لبعض الدول مثل إيران وسوريا والأردن وفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية ليتم نقل الحجاح إلى مكة المكرمة".

وأضاف: "هناك تفاهمات أولية لفتح خط جديد إلى مصر يكون مساره (العراق - الأردن - مصر)".