لبنان : مقتل 13 إرهابيا واعتقال 15 آخرين فى عملية أمنية شمال البلاد

شنت قوات الأمن اللبنانية عمليتين لملاحقة عناصر إرهابية، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل أعضاء المجموعة الإرهابية خلال الملاحقة، حسبما جاء فى أنباء عاجلة لشبكة "سكاى نيوز عربية".





وأعلن الجيش اللبنانى أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالى لبنان، ما أدى لمقتل عسكريين اثنين.

كما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلى فى لبنان، عن مقتل خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية نفذتها قوى بمؤازرة الجيش اللبنانى فى منطقة وادى خالد فى عكار شمال لبنان، عصر أمس السبت، وانتهت فى ساعات الفجر الأولى.

وأضافت المديرية فى بيان نشرته صباح اليوم الأحد، أن أعضاء الخلية التابعة لتنظيم داعش الإرهابى كانوا يتحصنون فى مكان منعزل فى بلدة وادى خالد شمال لبنان، والمتاخمة للحدود مع سوريا، فتمت مداهمة المكان وجرت اشتباكات قتل فيها جميع أفراد الخلية الإرهابية.

وأفاد مصدر أمنى إن العملية أسفرت عن مقتل 13 إرهابيًا، واعتقال 15 شخصًا بعدما أطلقت القوى الأمنية عشرات القذائف الصاروخية لتدمير المنزل الذى كان يتحصن فيه الإرهابيون.

يذكر أن أفرادًا من هذه الخلية ارتكبوا جريمة قتل ثلاثة اشخاص فى بلدة كفتون فى الكورة الشهر الماضى، وتم توقيف ثلاثة منهم، فيما قتل الرابع وهو أحد مسؤولى الخلية فى اشتباك مع الجيش فى مخيّم البداوى للاجئين الفلسطينيين، حيث أدت العملية آنذاك إلى مقتل ثلاثة عناصر من الجيش أيضًا.

وفى بيان لها، أعلنت قيادة الجيش اللبنانى عن مقتل عنصرين من الجيش فى منطقة المنية فى شمال لبنان، بعدما أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه مركز للجيش، كما قتل فى العملية أيضًا أحد الإرهابيين، فيما فر الآخرون.