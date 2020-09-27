عاجل.. الأمم المتحدة تعلن اتفاقًا لتبادل 1081 أسيرا فى اليمن

ووفقًا لأنباء عاجلة بثتها شبكة "سكاى نيوز عربية"، توجه المبعوث الأممى بالشكر إلى التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، على جهوده لحلحلة الأزمة اليمنية، مؤكدًا على اهتمام الأمم المتحدة باستقرار اليمن وإحلال السلام الدائم.
واعتبر غريفيث، أن الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى يظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلاً، قائلاً: يجب أن نتحرك سريعا وبشكل حاسم لتنفيذ اتفاق الأسرى.
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