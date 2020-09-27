عاجل .. التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة حوثية مفخخة قبل وصولها السعودية

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركى المالكى، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية. وأضاف أن المسيرة المفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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