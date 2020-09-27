التحالف العربي يعلن تدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث، خلال مؤتمر صحفي، التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى باليمن، بين قوات الشرعية والحوثيين، وقدم الشكر للتحالف العربي على جهوده لذلك، معتبرًا أن الاتفاق يظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلًا، وأن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازًا مهمًا.

وبالأمس، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير منظومة دفاع جوي لميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، إن "مقاتلات التحالف تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي معادية ليميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صنعاء".

وأكد المالكي على أن التحالف ملتزم بتدمير قدرات الميليشيات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.