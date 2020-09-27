توافق بين ماكرون وولى العهد السعودى لحل الأزمة اللبنانية عبر الحريرى





نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مصادر مطلعة، أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وولى العهد السعودى محمد بن سلمان ، خلص لإجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية.

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