عاجل .. ماكرون : حزب الله وحركة أمل لا يريدان تسوية فى لبنان

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه لا حزب الله ولا حركة أمل يريدان تسوية فى لبنان، مضيفا أنه على حزب الله ألا يعتقد أنه أقوى مما هو عليه، وأن حزب الله لم يقدم تنازلات من أجل تشكيل الحكومة، حسبما أفادت قناة "العربية".





وتابع ماكرون فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الأحد، أن هناك مرحلة جديدة ليست خطيرة على لبنان ولكن على المنطقة، مشيرا إلى أن "الطبقة السياسية فى لبنان قررت خيانة تعهداتها بشأن تشكيل الحكومة". وأشار ماكرون إلى أن حزب الله لا يحترم الشعب اللبنانى، وأضاف موجها الحديث للشعب اللبنانى "أشعر بالعار تجاه مسؤوليكم وقادتكم". وأضاف ماكرون "الحريرى كان مخطئا بقبول إضافة عنصر طائفى لتشكيل الحكومة". وأكد ماكرون، أن فرنسا لن تتخلى عن الشعب اللبنانى، موضحا أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان هى الخيار الوحيد المطروح. وطالب الرئيس الفرنسى بإعلان نتيجة التحقيق فى أسباب انفجار مرفأ بيروت.

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