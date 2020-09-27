مرسوم ملكى فى الأردن بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" جاء فى نص المرسوم: "نحن عبد الله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت:

1- يحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 سبتمبر 2020.

2- يعين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء فى مجلس الأعيان اعتبارا من التاريخ المذكور:

1 . فيصل عاكف الفايز

2. معروف سليمان البخيت

3. سمير زيد الرفاعى

4. رجائى صالح عيسى المعشر

5. جمال حديثة على الخريشه

6. صالح شفيق خليل ارشيدات

7. توفيق محمود حسين كريشان

8. طلال رشيد عبدالرحمن عريقات

9. مفلح حمد المنيزل الرحيمي

10. محمد عوده حسن نجادات

11. ناصر أحمد عبدالكريم اللوزى

12. نايف سعود فارس القاضي

13. "محمد ناصر" سامى حسن جوده

14. محمد جمعه عبدالله الوحش

15. علياء "محمد علي" حاتوغ بوران

16. أحمد ذوقان سالم الهنداوى

17. شرارى كساب عبدالعزيز الشخانبه

18. عاكف أحمد مفلح الزعبي

19. رابحه عبدالفتاح بخيت الدباس

20. أحمد فلاح باير طبيشات

21. مازن سليمان على الساكت

22. وجيه موسى عويس عويس

23. ياسين محمد صايل الحسبان

24. وجيه طيب عبدالله عزايزه

25. اميه صلاح الدين طوقان

26. إبراهيم مشهور حديثه الجازى

27. بسام سلامه موسى الحدادين

28. نضال مرضى عبدالله القطامين

29. حسين هزاع بركات المجالى

30. محمد حسين سعد المومنى

31. مالك عطالله علاوى الكباريتى

32. أحمد على عويدى العبادى

33. محمد يوسف الملكاوى

34. محمد صامد الرقاد

35. مصطفى البرارى

36. مصطفى حمارنه

37. يوسف الشريدة

38. محمد سالم الشوابكة

39. رائدة القطب

40. هيفاء النجار

41. محمود حسين أبو جمعه

42. زياد محمد القرعان

43. عيسى حيدر مراد

44. صخر دودين

45. خالد عاطف أبو العز

46. مروان قطيشات

47. هايل عبيدات

48. مخيمر أبو جاموس

49. طلال الشرفات

50. سمير جميل مصاروة

51. إحسان بركات

52. عبدالرحمن العدوان

53. توفيق يوسف الحلالمه

54. فاضل الحمود

55. مصطفى عبدربه البزايعة

56. خير الدين إسماعيل هاكوز

57. جمال الشوابكة

58. أحمد محمود الهباهبة

59. ماجد خليفة المقابلة

60. غادة ميشيل بشوتى

61. سمير صابر بينو

62. نايفه منور الزبن

63. عبدالرحيم البقاعي

64. مدالله الطراونة

65. أكريم سليم العوضات

وأصدر العاهل الأردنى قرارا بتعيين فيصل عاكف الفايز رئيسا للمجلس.

واسثتنى من قائمة أسماء مجلس الأعيان الجديد 3 رؤساء وزراء سابقين كانوا أعضاء فى المجلس السابق وهم:

1- عبدالله النسور.

2- فايز الطراونة.

3- هانى الملقى.