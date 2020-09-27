



أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الأحد، تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 4683، فيما بلغ إجمالى الإصابات 333193 بعد تسجيل 403 إصابات جديدة بالفيروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية : 28 وفاة و 403 إصابات جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.