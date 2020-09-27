فيديو .. تحالف دعم الشرعية : اتفاق تبادل الأسرى فى اليمن إنسانى بحت

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، العقيد ركن تركى المالكى، إن اتفاق تبادل الأسرى فى اليمن إنسانى بحت، مشيرا إلى أنه امتداد لاتفاق ستوكهولم.





وتابع المالكى فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيرا والحوثيون سيطلقون 400، مشيرا إلى إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، وإطلاق سراح 4 سودانيين. وأضاف المالكى، أن هناك رغبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن، وأن التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى. ودعا المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، ميليشيات الحوثى إلى عدم تقويض جهود غريفثس، موضحًا أن الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى فى اليمن.

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