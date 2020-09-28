السعودية تعلن انعقاد قمة دول مجموعة الـ20 فى موعدها بشكل افتراضى

وورد فى بيان عن الحكومة السعودية: "ستركز القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافى بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التى اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل".

وأضافت: "كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادى والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة".