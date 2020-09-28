وزير الدفاع العراقى ينفى تعثر برنامج الطائرات الأمريكية إف 16

نفى وزير الدفاع العراقى جمعة عناد التقارير الواردة بشأن تعثُّر برنامج الطائرات الأمريكية (إف-16)، مشيرًا إلى أنه أمر بتحليق 19 طائرة دفعةً واحدةً للتحقق من هذه الأنباء.





وقال عناد، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد، إن هذه الأنباء ليست صحيحة، ومصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنه أرسل لجنة إلى قاعدة بلد، وأمر بتحليق 19 طائرة فى لحظة واحدة.

وقد أنفقت بغداد أربعة مليارات دولار على أسطول مقاتلات (إف-16) الأمريكية فى أوائل عام 2010، إلا أن بعض التقارير لفتت إلى عدم قدرة الفرق التقنية العراقية على تشغيلها بالشكل الأمثل منذ مغادرة الفرق الأمريكية فى يناير الماضى.

واستلم العراق أول 16 طائرة من طراز (إف-16) منتصف عام 2015 خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابى، وهى أقوى طائرات حربية يمتلكها العراق حاليًا.