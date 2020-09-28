البرلمان العربى يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين فى اليمن

رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى رئيس البرلمان العربى باتفاق تبادل الأسرى الذى أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث والذى تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثى الانقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذى فى ضوئه ستقوم الحكومة اليمنية الشرعية بإطلاق 618 أسيرا، بينما ستقوم ميليشيا الحوثى الإنقلابية بإطلاق عدد 400 أسير.





ودعا السُّلمى إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذا الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والذى يأتى تنفيذا لاتفاق استوكهولم الذى وقّعت عليها الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثى الانقلابية برعاية الأمم المتحدة فى 13 ديسمبر 2018، يجب أن يمثل دافعا قويا لدى المجتمع الدولى للضغط على كل الأطراف خصوصا ميليشيا الحوثى الانقلابية لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق استوكهولم كاملةً فى ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها فى تنفيذ بنوده.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن شكره وتثمينه عاليا للجهود المُقدرة التى قام بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنسانى الهام، مطالبا جميع الأطراف بسرعة تنفيذه.

وجدد مشعل بن فهم دعم البرلمان العربى التام للجهود التى يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث للتوصل إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية ينهى الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كل الأراضى اليمنية وفق المرجعيات الثلاث: "مبادرة مجلس التعاون الخليجى وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة وخصوصا القرار رقم 2216".