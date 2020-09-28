النصر يواجه الأهلي بربع نهائي دوري أبطال آسيا

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 نادي النصر السعودي في مواجهة الأهلي السعودي فيما يواجه برسيبوليس الإيراني باختاكور الأوزبكي. ومن المنتظر إقامة المباراتين في الدوحة، الأربعاء المقبل. اظهر المزيد

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