وزير الدفاع التركي يعلن وقوف بلاده ضد أرمينيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار , الانضمام إلى أذربيجان ضد أرمينيا، كما دعى القوات الأرمينية إلى الانسحاب من إقليم قره باغ.
وقال أكار إن “على أرمينيا الانسحاب من الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها، وبالتالي فتح الطريق أمام وقف إطلاق النار والسلام والاستقرار”، مؤكدا وقوف بلاده “إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين في الدفاع عن أراضيهم”.
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