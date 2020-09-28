قوات حفظ السلام تصد هجمات واسعة لحركة الشباب جنوب الصومال

وذكرت وسائل إعلام صومالية، أن الهجوم شمل مناطق مختلفة من قرى وبلدات ومدن تابعة لمحافظة شبيلى السفلى جنوب الصومال، حيث شملت الهجمات مدينة مركا، و4 قرى أخرى فى الجنوب، وتصدت لهم القوات الإفريقية، وأحبطوا هجمات حركة الشباب الإرهابية.
وكانت عناصر حركة الشباب شنوا هجومًا مباغتا على معسكر تتمركز فيه قوات مشتركة "صومالية - وإفريقية" جنوب البلاد، الأسبوع الماضى، والذى كان الثانى خلال أسبوع.
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