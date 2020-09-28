ليبيا تسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

وقال المركز فى بيان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن 322 مصابا تماثلو للشفاء، فى حين توفى سبعة آخرون، وبذلك وصل إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا إلى 33 ألفا و213 حالة، 14 ألفا و168 نشطة، وتعافى 18 ألفا و518 مصابا، و527 متوفى، وذلك منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد مارس الماضى.

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