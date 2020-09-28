السعودية تسجل 29 وفاة جديدة بسبب كورونا

وفى بيان صحفى اليوم الإثنين، أكدت الوزارة تسجيل 455 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 333 ألفًا و648 حالة.

كما أكدت الصحة السعودية تسجيل 841 حالة شفاء جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، ليصل إجمالى المتعافين إلى 317 ألفًا و846 شخصًا.