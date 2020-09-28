عاجل.. توافق ليبى فى الغردقة على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوزيع المناصب

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ووفقًا لأنباء عاجلة نشرتها شبكة "العربية"، سترفع اللجان العسكرية الليبية بالغردقة توصياتها للبعثة الأممية، حيث جرى الاتفاق على إنشاء قوة ليبية للتدخل السريع من الجيش والشرطة، على أن تتكفل هذه الهيئة بحماية مقر الحكومة الليبية ومنشآت النفط.
كما اتفق المجتمعون من أبناء ليبيا فى الغردقة على توزيع المناصب العسكرية بحسب الأقاليم الليبية، متوافقين على دمج أبناء ليبيا فى المؤسسة العسكرية الليبية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة.
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