عاجل.. الكويت تفتح منفذ العبدلى الحدودى مع العراق أمام التصدير

وفى بيان صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، الذى عقد عبر الاتصال المرئى برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أوضح المجلس أنه كلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة، والإدارة العامة للجمارك، لتنفيذ قرار إعادة فتح المنفذ.

وأشار المجلس إلى أنه بعد اطلاعه على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، قرر التأكيد على حصول الركاب القادمين إلى الكويت على شهادة فحص "PCR" من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، دون الإخلال بكافة الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى الكويت.

كما شدد بيان المجلس الكويتى على ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التى تشير إلى تصاعد وتيرة وباء فيروس كورونا المستجد، وما تستوجبه من اتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر، والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية، لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض.