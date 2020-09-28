تونس تحظر الشيشة في المطاعم بإطار تشديد قيود كورونا 

أعلنت السلطات التونسية، منع تقديم الشيشة في المقاهي وفرض استعمال الأواني ذات الاستخدام الواحد في المطاعم والحانات والملاهي الليلية، في إطار تشديد التدابير لمواجهة انتشار كورونا.
وقررت وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية الإغلاق الفوري لأي مكان أو سوق لا يطبق البروتوكولات الصحية، ومنع جميع التظاهرات التي تستقبل عددا كبيرا من المشاركين، مع التقليص من عدد مرتادي المنتزهات والمسارح ودور السينما.
وقررت أيضا الحد من عدد المشاركين في الاحتفالات والجنائز على أن لا تتجاوز الاحتفالات 30% من سعة المكان، والحد من عدد الحضور في الجنائز والاقتصار على الشعائر الدينية.
وبالنسبة إلى المناطق التي تشهد انتشارا للعدوى بخطورة مرتفعة، تقرر تطبيق الحجر الصحي العام فيها لمدة أسبوعين، وغلق الأماكن العامة ومنع التنقل خارج هذه المناطق.
يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس بلغ حتى اليوم 16,114 بينما وصل عدد الوفيات إلى 214.
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