مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدًا لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

نقلت وكالة نوفوستي عن مصدر، وصفته بـ”المطلع”، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع غدًا في جلسة طارئة؛ لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو قره باخ.
من جهته، رجّح مصدر في الأمم المتحدة أن المناقشات حول النزاع ستُجرى بصيغة مشاورات مغلقة، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
من ناحيته، أشار موقع “لينتا. رو” الإخباري إلى أن طلب إجراء الجلسة جاء من دول أوروبية.
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