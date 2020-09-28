الجيش الليبى : ملتزمون بوقف إطلاق النار فى سرت والجفرة

أعلن المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، اليوم الإثنين، أن القوات الجوية الليبية اقتربت من الانتهاء من صيانة طائرات من طراز "ميج 23"، سرب القاذفات "بى إن"، تمهيداً لدخولها الخدمة لتنفيذ مهام قتالية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا".





وفى مؤتمر صحفى بمدينة بنغازى، اليوم الإثنين، جدد المسمارى التأكيد على استمرار التزام الجيش الليبى بوقف إطلاق النار فى منطقتى سرت والجفرة، مشددًا على أهمية التزام كافة الأطراف بإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين للخروج من الأزمة فى ليبيا. ونجحت المفاوضات الليبية الجارية فى مدينة الغردقة السياحية فى مصر، اليوم الإثنين، من التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل هيئة عسكرية جديدة لحماية مؤسسة الرئاسة ومنشآت النفط، إضافة إلى التوافق بشأن توزيع المناصب العسكرية حسب تمثيل جميع الأقاليم الليبية.

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