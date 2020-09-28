شرطة الرياض تطيح بتنظيم عصابي متورط بجمع وتحويل 120 مليون ريال مجهولة المصدر

صرَّح الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت – بفضل الله – عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيم عصابي مكوَّن من (6) وافدين (من الجنسية الهندية)، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، والقبض عليهم؛ وذلك لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر، يُشتبه في أنها نتاج غسل أموال، إلى خارج السعودية عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات، تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة.
وقد ثبت تحويلهم مبالغ مالية، بلغ مجموعها (120.000.000) مائة وعشرين مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية.
وأضاف الرائد الكريديس بأنه ضُبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22.500) ريال، يُشتبه في أنه نتاج مصدر غير مشروع. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.
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