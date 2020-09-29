«حساب المواطن» يحدد موعد صرف دفعة أكتوبر من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن موعد صرف الدفعة الخامسة والثلاثين «شهر أكتوبر 2020م».
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ35 يوم 11 أكتوبر القادم.
وتابع البرنامج «سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدفعة الخامسة والثلاثون بتاريخ 11 أكتوبر».
يُذكر أن تاريخ 10 أكتوبر القادم يوافق يوم السبت، بينما يوم 11 أكتوبر يوافق يوم الأحد.
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