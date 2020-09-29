وظائف شاغرة في شركة المياه الوطنية

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أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي/ محاسب العمليات المالية، منسق رئيسي العمليات المالية، محلل/ محاسب العمليات المالية، أخصائي/ محاسب رئيسي العمليات المالية، منسق العمليات المالية، محلل/ محاسب أول العمليات المالية، منسق أول العمليات المالية.
للتقديم : هنا
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