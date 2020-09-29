وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، فأن الطائرات الحربية التركيّة قصفت مناطق داخل إقليم كردستان العراق شمال البلاد وتحديدا قرية "بازي" فى منطقة "بروارى بالا" التابعة لناحية "كانى ماسي" ويرجح أنها استهدفت مقاراً لحزب العمال الكردستاني.
وكانت أنقرة واصلت قصفها لمناطق عراقية، فى استمرار لانتهاكاتها فى العراق، على الرغم من تنديد العديد من المسؤولين فى البلاد، واستدعاء سفيرها فى بغداد أكثر من مرة.
يشار إلى أن تركيا تشن هجمات منتظمة ضد حزب العمال الكردستانى فى العراق منذ أشهر، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية وإدارة إقليم كردستان العراق لم تتخذا أى إجراء لمكافحة الجماعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قصف تركى على قرية كردية شمال العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.