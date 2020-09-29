نائب أمير الكويت يستقبل رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة

استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس

الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله بقصر بيان اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح. اظهر المزيد

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