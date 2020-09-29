البرلمان العربي يؤكد دعمه لجهود السعودية في مكافحة الإرهاب

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي، دعم البرلمان الكامل لجهود السعودية في حربها ضد قوى الإرهاب وداعميه بالمال والسلاح والتدريب، في ضوء ما أعلنته رئاسة أمن الدولة بالسعودية بالإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، فضلاً عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين للخلية الإرهابية.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، إن ما جاء في بيان رئاسة أمن الدولة بالسعودية بشأن ضلوع النظام الإيراني في تدريب وتسليح عناصر هذه الخلية الإرهابية، يؤكد مجدداً للعالم أجمع نهج النظام الإيراني في دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني لوقف سياساته العدوانية والتخريبية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال دعم الإرهاب وزرع الخلايا النائمة التي تخطط لنشر العنف والدمار والتخريب في المنطقة.