شدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم على ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، داعيا إلى عدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي. اظهر المزيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناطق باسم الحكومة الكويتية: ندعو لعدم الالتفات لما يثار على مواقع التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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