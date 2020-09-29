البرلمان العربى يدعم جهود السعودية فى مكافحة الإرهاب

جاء ذلك فى ضوء ما أعلنته رئاسة أمن الدولة فى المملكة العربية السعودية، بالإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثورى فى إيران من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، فضلاً عن ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين للخلية الإرهابية.

وبيَّن رئيس البرلمان العربى، أن ما جاء فى بيان رئاسة أمن الدولة فى المملكة العربية السعودية بشأن ضلوع النظام الإيرانى فى تدريب وتسليح عناصر هذه الخلية الإرهابية، يؤكد مجدداً للعالم أجمع نهج النظام الإيرانى فى دعم وتدريب التنظيمات الإرهابية فى المنطقة، مطالباً المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيرانى لوقف سياساته العدوانية والتخريبية التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى العالم العربى من خلال دعم الارهاب وزرع الخلايا النائمة التى تخطط لنشر العنف والدمار والتخريب فى المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربى بالكفاءة العالية لجهاز أمن الدولة السعودي، مؤكداً أن نجاحه فى الإطاحة بهذه الخلية الإرهابية وإحباط مخططاتها الإرهابية قبل قيامها بأى عمليات تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين بالمملكة يعكس اليقظة المستمرة لهذا الجهاز وأجهزة الأمن السعودية الأخرى وجاهزيتها الدائمة لحماية أمن المملكة العربية السعودية من قوى الإرهاب وتنظيماته المتطرفة والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس البرلمان العربى، وقوف البرلمان الكامل مع المملكة العربية السعودية فى حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ودعمها فى كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدى للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وداعميها بالمال والسلاح والتدريب.