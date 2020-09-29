عاجل.. استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوة ناسفة فى بابل العراقية

استهدفت عبوة ناسفة رتل للتحالف الدولى فى محافظة بابل العراقية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية.



استهدفت عبوة ناسفة رتل للتحالف الدولى فى محافظة بابل العراقية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية. ويأتى الحادث بعد أقل من 24 ساعة من استهداف مطار العاصمة العراقية بغداد بصاروخ كاتيوشا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بعد سقوط الصاروخ على منزل خلف المطار.

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